Kasım 2026, aşk hayatında yeni başlangıçlar yapmak ve ilişkilerindeki belirsizlikleri geride bırakmak isteyenler için dikkat çeken bir dönem olarak yorumlanıyor. Cosmopolitan dergisinin burç değerlendirmesine göre, ayın ortasında yaşanacak astrolojik hareketlilik bazı burçların duygusal yaşamında değişimlerin önünü açabilir. Özellikle 13 Kasım'da Merkür ve Venüs'ün geri hareketlerini tamamlaması, iletişimde açıklık ve ilişkilerde karar alma süreciyle ilişkilendiriliyor.

TERAZİ: BEKLENMEDİK BİR TANIŞMA YAŞANABİLİR

Terazi burçları için kasım ayının ikinci yarısı, aşk hayatındaki soru işaretlerini gidermek açısından önemli olabilir. Son dönemde sonuçlanmayan flörtler veya belirsiz ilerleyen ilişkiler, yapılacak konuşmalarla farklı bir yöne evrilebilir.

Bekar Terazilerin sosyal çevrelerini genişletmesi ve yeni tanışmalara açık olması öneriliyor. Bir arkadaş buluşması ya da beklenmedik bir davet, yeni bir ilişkinin başlangıcına dönüşebilir. İlişkisi olan Teraziler ise partnerleriyle gelecek planlarını konuşarak beklentilerinin ne ölçüde örtüştüğünü değerlendirebilir.

AKREP: ESKİ DEFTERLER KAPANABİLİR

Akrep burçları için kasım ayı, geçmiş ilişkileri değerlendirme ve duygusal beklentileri yeniden belirleme dönemi olarak öne çıkıyor. Daha önce yaşanan deneyimler, bu burcun temsilcilerinin nasıl bir ilişki istediklerini anlamalarına yardımcı olabilir.

13 Kasım sonrasında ertelenen konuşmaların gündeme gelmesi beklenebilir. Bu görüşmeler bazı ilişkilerde yakınlaşmayı sağlarken bazılarında ise belirsizliklerin sona ermesine yardımcı olabilir. Bekar Akreplerin geçmişe duyulan özlemle gerçek duyguları birbirinden ayırması ve karşı tarafın davranışlarına dikkat etmesi önem taşıyor.

İKİZLER: ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞEBİLİR

İkizler burcu için 24 Kasım'daki dolunay, iletişim ve kişisel kararlar açısından ayın dikkat çeken gelişmeleri arasında gösteriliyor. Astrolojik yorumlara göre bu dönem, ilişkiler konusunda yeni değerlendirmeler yapılmasını beraberinde getirebilir.

Bekar İkizler; arkadaş çevresi, sosyal medya, eğitim ortamları veya ortak ilgi alanları sayesinde yeni biriyle tanışabilir. İlk etapta sıradan bir sohbet olarak başlayan iletişim, zamanla daha güçlü bir bağa dönüşebilir.

Bu süreçte acele kararlar vermek yerine karşılıklı duyguların açıkça ifade edilmesi önem kazanıyor. İkizler burcunun, karşısındaki kişinin ne hissettiğini tahmin etmeye çalışmak yerine doğrudan iletişim kurması öneriliyor.

YAY: AŞK HAYATINDA YENİ BİR SAYFA

Kasım ayının son günleri, Yay burçları için yeni deneyimlere yönelme ve sosyal yaşamı hareketlendirme isteğini artıran bir dönem olarak değerlendiriliyor. Güneş'in 22 Kasım'da Yay burcuna geçmesi, astrolojik yorumlarda özgüven, iyimserlik ve yeni başlangıçlarla ilişkilendiriliyor.

Bekar Yaylar için seyahatler, arkadaş toplantıları ve günlük yaşamda kurulan yeni bağlantılar farklı tanışma fırsatları yaratabilir.