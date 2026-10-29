Sonbaharın son ayı kasım yaklaşırken balık tezgâhlarında çeşitlilik artıyor. Havaların soğumasıyla birlikte yağ oranı yükselen balıklar, lezzetleriyle sofralarda daha fazla tercih ediliyor. Özellikle Boğaz ve Karadeniz hattındaki balık hareketliliği, bu dönemi balık tüketimi açısından öne çıkarıyor.

Kasım ayında lezzetiyle dikkat çeken balıkların başında lüfer ve çinekop geliyor. Boğaz’ın en çok tercih edilen balıkları arasında yer alan lüfer, yağlı yapısı sayesinde özellikle ızgara ve fırında pişirildiğinde lezzetini koruyor. Lüferin daha küçük boyutlu türü olan çinekop da bu dönemde balıkseverlerin tercihleri arasında bulunuyor.

Sezonun ilk aylarında bol miktarda avlanan palamut da kasım ayında tüketilebilecek balıklar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kırlangıç, barbun, mezgit ve kefal gibi türler de farklı lezzetler arayanlar için alternatif oluşturuyor.

HAMSİ VE İSTAVRİT HEM LEZZETLİ HEM EKONOMİK

Havaların soğumasıyla birlikte yağ oranı artan hamsi ve istavrit, kasım ayında öne çıkan balıklar arasında bulunuyor. Uygun fiyatlı seçenekler arasında gösterilen bu türler, özellikle tava ve buğulama gibi farklı pişirme yöntemleriyle sofralarda yer buluyor.

Hamsi, kendine özgü lezzetiyle bu dönemde yoğun ilgi görürken istavrit de ekonomik bir alternatif olarak tercih ediliyor. Balıkların yağ oranı ve lezzeti, mevsimsel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

ÇUPRA VE LEVREK DE TEZGAHLARDA

Deniz balıklarının yanı sıra çupra ve levrek de kasım ayında tüketilebilecek türler arasında yer alıyor. Hem denizden avlanan hem de yetiştiricilik yoluyla üretilen bu balıklar, farklı pişirme seçenekleriyle balıkseverlere sunuluyor.

Balık tüketiminin beslenme açısından önemli bir yeri bulunuyor. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balıkların mevsiminde tüketilmesi, dengeli beslenmeye katkı sağlıyor.