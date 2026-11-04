Kasım ayında balık tezgâhlarında çeşitlilik artarken bazı balık türleriyle ilgili önemli ayrıntılar dikkat çekiyor. Kimi balıklar en lezzetli dönemini geride bırakırken kimileri ise av yasağı kapsamında bulunuyor. Uzmanların mevsimsel tüketim ve sürdürülebilir avcılık konusundaki uyarıları, balık tercihinde dikkat edilmesi gereken noktaları yeniden gündeme getiriyor.

SARDALYA

Sardalya, özellikle yaz aylarında yağ oranının artmasıyla daha lezzetli hale geliyor. Kasım ayında ise yaz dönemindeki lezzetini ve yağlı yapısını aynı ölçüde koruyamayabiliyor. Bu nedenle sardalya tüketiminde mevsimsel farklılıkların dikkate alınması öneriliyor. Bununla birlikte sardalyanın Kasım ayında tüketilmesinin sağlık açısından sakıncalı olduğu anlamına gelmiyor.

KILIÇ BALIĞI

Kasım ayında dikkat edilmesi gereken türlerden biri de kılıç balığı. Türkiye'de 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında kılıç balığı avcılığı yasak kapsamında bulunuyor. Bu nedenle balık satın alırken ürünün yasal avcılık koşullarına uygun şekilde temin edilip edilmediğine dikkat edilmesi gerekiyor.

MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS

Mavi yüzgeçli orkinos da av yasağı nedeniyle Kasım ayında dikkat edilmesi gereken balıklar arasında yer alıyor. Bu türün avlanmasına yönelik yasak 15 Ekim'de başlıyor ve 15 Haziran'a kadar devam ediyor. Uygulamanın temel amacı, türün korunması ve balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

ALABALIK

Doğal alabalık için de sonbahar ve kış aylarını kapsayan av yasağı uygulanıyor. 1 Ekim'de başlayan yasak, 28 Şubat'a kadar devam ediyor. Bu süreçte doğal alabalığın avlanması yasak olduğundan tüketicilerin satışa sunulan ürünlerin kaynağına dikkat etmesi önem taşıyor.

MEVSİMİNDE BALIK TÜKETMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Balıkların üreme ve yağlanma dönemleri türlerine göre değişiklik gösteriyor. Üreme dönemlerinde yapılan kontrolsüz avcılık, balık popülasyonlarının azalmasına neden olabiliyor.