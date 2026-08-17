Merkez Bankası’nın 2026 yılı enflasyon tahminini yükseltmesi, hem milyonlarca çalışan ve emeklinin ocak zam oranlarını değiştirdi hem de emeklilik dilekçesi verme zamanlamasını kritik bir hale getirdi. Emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının yıl sonu verilerine göre şekillenmesi, dilekçe tarihini maaşın kaderini belirleyen en temel unsur yaptı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ ARTIRDI

Yıla yüzde 16 enflasyon hedefiyle başlayan Merkez Bankası, revizyonların ardından 2026 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e çıkardı. Bu artış, ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranlarını doğrudan etkiledi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığı verilere göre; enflasyon tahminlerine göre oluşacak ocak ayı olası zam oranları şu şekilde hesaplanıyor:

Merkez Bankası Tahmini (%28): SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %8,70; memur ve emekli memurlara %6,66; kamu işçilerine %2,70 zam.

Piyasa Katılımcıları Anketi (%29,43): SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %9,91; memur ve emekli memurlara %7,86; kamu işçilerine %3,91 zam.

AA Ekonomistler Anketi (%29,55): SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %10,01; memur ve emekli memurlara %7,95; kamu işçilerine %4,01 zam.

ERKEN DİLEKÇE NEDEN ÖMÜR BOYU KAYIP GETİRİYOR?

SSK, BAĞ-KUR ve 5510’a tabi kamu görevlilerinin alacağı emekli aylığı, dilekçenin verildiği yıla göre belirleniyor. Dilekçesini 31 Aralık 2026’ya kadar verenler, bu yıl emekli aylıklarına yapılan toplam %32,1’lik zam oranından yararlanacak.

Dilekçeyi 1 Ocak 2027 ve sonrasında verenler ise bu %32,1'lik zamdan faydalanamayacak. Onların maaşı; 2026 yılı TÜFE artışı ve büyüme oranının (GSYH) %30’u esas alınarak hesaplanacak "güncelleme katsayısı" ile belirlenecek. Yıllık enflasyon ve büyüme payı toplamı %32'yi bulmadığı sürece, dilekçeyi 2027'de verenler her ay daha düşük maaş alacak ve bu durum ömür boyu devam edecek.

KASIM VERİSİ KRİTİK ROL OYNAYACAK

Son tahminlerle birlikte 2026 ile 2027 yıllarında dilekçe vermek arasındaki maaş farkı kapanma eğilimine girse de tablo henüz tamamen netleşmiş değil. Uzmanlar, telafisi mümkün olmayan bir maaş kaybı yaşamamak adına dilekçe için acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor:

Özel Sektör ve Bağ-Kur: Yılın tamamlanmasına az bir süre kala açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri, güncelleme katsayısını ve aradaki makası büyük oranda netleştirecek. Bu yüzden kasım ayı beklenmeden atılacak bir adım hak kaybına yol açabilir.

Kamu İşçileri: Kamu işçilerinin 2026 yılı emeklisi sayılabilmesi için 14 Ocak 2027’ye kadar süresi bulunuyor. Bu nedenle kamu işçilerinin kararlarını aralık ayı enflasyon rakamlarını gördükten sonra vermeleri en güvenli yol olacaktır.