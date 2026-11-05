Türkiye'nin kesme çiçek ve süs bitkisi üretiminde öne çıkan merkezlerinden Yalova'da kasımpatı sezonu hareketlendi. Kasım ayıyla birlikte mezatlarda yoğunluk artarken, farklı renklerdeki çiçekler satışa sunulmaya başladı. Kasımpatı buketlerinin fiyatı 1000 TL'ye kadar yükselirken, satışlarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artış yaşandı.

MEZATLARDA KASIMPATI YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Sonbahar aylarının öne çıkan çiçekleri arasında bulunan kasımpatılar, kasım ayının gelmesiyle birlikte çiçekçi tezgahlarındaki yerini aldı. Yalova'daki mezatlarda düzenlenen açık artırmalarda, en yüksek teklifi veren satıcılar farklı renk ve türlerdeki kasımpatıları satın alıyor.

Kentte çiçek sektöründeki hareketlilik satış rakamlarına da yansıdı. Genel çiçek satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 yükselirken, kasımpatı satışlarında şimdiden yüzde 50 artış kaydedildi. Çiçekçilerde kasımpatı buketleri 750 ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

YALOVA'DA 723 BİN ADET KASIMPATI ÜRETİLDİ

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, kentin süs bitkileri ve kesme çiçek üretiminde önemli bir konumda bulunduğunu belirterek kasımpatı üretiminin mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Yalova'da 2025 yılında yaklaşık 723 bin adet kasımpatı üretildiğini aktaran İlmeç, bu yıl da üretimin benzer seviyelerde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçek satışlarında daha fazla hareketlilik yaşanabileceğini ifade etti.

ÜRETİMDE İKİ FARKLI YÖNTEM KULLANILIYOR

Kasımpatıların hasat dönemine girdiğini belirten İlmeç, üreticilerin fide temininden dikim sürecine kadar izlediği aşamaları anlattı.

İlmeç, "Yalova, iç ve dış mekan süs bitkileri ile kesme çiçeklerde ülkemizin önemli bir ili. İlimizde kasım ayının gelmesiyle birlikte kasımpatılarımız da açmaya ve mezatlarda yer almaya başladı. Bu anlamda kentte önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Yalovalı kasımpatı üreticilerimiz özellikle Antalya ve İzmir illerinden temmuz ayında temin ettikleri fideleri, 15 Temmuz ile 10 Ağustos arasında seralarına ve üretim alanlarına dikmeye başlamışlardı. Bugünlerde de kasımpatılar açmaya başladı. Üretimde iki farklı yöntem kullanılıyor. Bunlardan birinde aydınlatma ya da karartma işlemi yapılmadan, normal doğal büyüme aşamasına bırakılarak yetiştiriliyor. Bu şekilde üretim yapılan işletmelerimizde kasımpatılar hasat dönemine gelmiş oldu. Karartma şeklinde üretim yapılan kasımpatılar da önümüzdeki günlerde hasada gelecek" dedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖNCESİ TALEBİN ARTMASI BEKLENİYOR

Yalova'daki üretim miktarının önceki yıllarla benzer seviyelerde olacağını düşündüklerini belirten İlmeç, kasım ayındaki özel günlerin sektördeki satışlara katkı sağlayacağını dile getirdi.

İlmeç, "Yalova’da 2024 ve 2025 yıllarındaki üretime baktığımızda yaklaşık 723 bin adetlik bir kasımpatı üretimimiz mevcut. Bu yıl da bu üretim potansiyeliyle birlikte yine aynı tempoda ve aynı miktarda devam edeceğimizi düşünüyoruz. Kasım ayının gelmesiyle birlikte hem çiçek sektöründe hem de yaklaşan Öğretmenler Günü ile alakalı ürettiğimiz çiçeklerin piyasada daha yoğun bir şekilde talep görmesini bekliyoruz" diye konuştu.

KASIMPATI BUKETLERİNİN FİYATI 1000 TL'Yİ BULUYOR

Çiçekçi esnafı Özer Semiz de kış sezonuyla birlikte kesme çiçek çeşitliliğinin arttığını ve müşterilerin en fazla kasımpatıya yöneldiğini söyledi.

Kasımpatının farklı renk ve çeşitleriyle buketlerde tercih edildiğini belirten Semiz, "Kış sezonu başladı ve kesme çiçekte farklı çeşitler artık çıkmaya başladı. Şu anda en çok rağbet gören çiçekler kasımpatılar oldu. Onlarla buketler yapıyoruz, vatandaşlar da kasımpatıları tercih ediyor. Kasımpatının birçok rengi ve çeşidi mevcut. Şu anda ortalama kasımpatı buketlerimizin fiyatı 750 ila 1000 TL arasında değişiyor. Müşterinin tercihine göre farklı renklerde, farklı buketler de yapıyoruz" dedi.