Karadeniz'de sezonun ilk döneminde bol miktarda avlanan palamudun göç etmeye başlamasıyla balık tezgâhlarında azalma yaşandığı konuşulurken, İstanbul Boğazı'ndan gelen görüntüler dikkat çekti. 8 Kasım Pazar günü balıkçıların paylaştığı görüntülerde, Boğaz'da yoğun palamut avının devam ettiği görüldü.

İstanbul'daki balık haline ulaşan teknelerden birinin palamutla dolu olması, avın boyutunu ortaya çıkardı. Görüntüyü kaydeden kişi, teknede yaklaşık 4 bin kasa palamut bulunduğunu ve balıkların Türkiye'nin farklı illerine gönderildiğini belirtti. Avlanan palamutların ağırlığının ise 1 kilogramı aştığı ifade edildi.

OLTA BALIKÇILARI DA PALAMUT AVINA KATILDI

Boğaz'daki hareketlilik yalnızca büyük balıkçı tekneleriyle sınırlı kalmadı. Hafta sonu kıyıdan ve teknelerinden olta atan balıkçılar da palamut yakaladıkları anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Özellikle pazar günü balıkçı gruplarında Boğaz'ın palamut avına elverişli noktalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Yoğun av görüntüleri, palamudun İstanbul çevresindeki hareketliliğinin sürdüğünü gösterdi.

PALAMUT FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Palamut avının Karadeniz'in bazı bölgelerinde azalmasıyla birlikte balık fiyatlarında da artış yaşandığı belirtiliyor. Bazı bölgelerde palamudun tanesi 150 TL'den satılmaya başlanırken, İstanbul'daki bazı hipermarketlerde hafta sonu fiyatın 89,50 TL olduğu görüldü.

BALIKÇILAR KASIM SONUNA İŞARET ETMİŞTİ

Balıkçılar daha önce yaptıkları açıklamalarda bu sezon son 25-30 yılda nadir görülebilecek düzeyde palamut bolluğu yaşandığını belirtmişti. Bir kilogramı aşan balıkların avlandığını aktaran sektör temsilcileri, palamut hareketliliğinin bir süre daha devam edebileceğini söylemişti.

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği Başkanı Metin Akçay da ekim ayında yaptığı açıklamada, palamut avının kasım ayının sonuna kadar sürmesini beklediklerini ifade etmişti.

KARADENİZ'DEN MARMARA'YA GÖÇ EDİYOR

Mevsimsel olarak Karadeniz ile Marmara ve Ege denizleri arasında göç eden palamut, sonbaharda suların soğumasıyla güneye doğru hareket ediyor. Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na ulaşan sürüler, buradan Marmara Denizi'ne geçiyor.

Bu nedenle Karadeniz kıyılarında av miktarı azalırken İstanbul Boğazı'nda palamut avının yoğunlaşması aynı dönemde yaşanabiliyor. Hafta sonu paylaşılan görüntüler de balıkçıların bu hareketlilikten yararlanmaya devam ettiğini gösterdi.