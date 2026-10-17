Sonbahar aylarında ağaçların kış uykusuna yatmaya hazırlanması, gelecek yılın ürün rekoltesini belirleyen en kritik dönemi oluşturuyor. Deneyimli çiftçilerin ve ziraat uzmanlarının Kasım ayında uygulanmasını tavsiye ettiği pratik bir yöntem, baharda ağaçların güçlenmesini ve yazın meyve dallarının kırılacak kadar dolmasını sağlıyor. Kış girmeden önce ağacın gövde çevresine dökülen sadece 1 bardaklık özel karışım, toprağın tüm mineral dengesini baştan aşağı değiştiriyor.

KIŞ BOYUNCA AĞAÇLARIN KÖKLERİNİ BESLİYOR

Ağaçlar kış aylarında yapraklarını döküp dinlenme evresine geçse de kök aktiviteleri toprak altında derinlemesine devam ediyor. Kasım ayında toprağa kazandırılan potasyum, kalsiyum ve yoğun maya enzimlerinden oluşan doğal bileşenler, kış karı ve yağmurlarıyla birlikte toprağın en derin tabakalarına kadar nüfuz ediyor. Bu sayede kökler kış boyunca donma riskinden korunurken, toprağın yapısı da ilkbahar sürgünleri için hazır hale getiriliyor. Yöntemi uygulayan üreticiler, kışın kökten beslenen ağaçların bahar aylarında çok daha güçlü çiçek açtığını ve meyve tutum oranının rekor seviyeye ulaştığını belirtiyor.

MEYVELERİN DÖKÜLMESİNİ ENGELLİYOR

Bahçe sahiplerinin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan "meyve tutukluğu" ve henüz olgunlaşmadan meyve dökülmesi, genellikle topraktaki kalsiyum ve mineral eksikliğinden kaynaklanıyor. Kasım ayında hazırlanan maya ve odun külü özütünden oluşan 1 bardaklık konsantre karışım, toprağın pH derecesini dengeleyerek köklerin besin emilim gücünü artırıyor. Ağacın kök boğazına yakın bölgeye dökülen bu yoğun besleyici sıvı, zararlı haşerelerin ve mantar sporlarının da kök bölgesinde barınmasını engelliyor.

UZMANLARDAN ZAMANLAMA UYARISI

Ziraat uzmanları, bu uygulamanın mutlaka ilk sert donlar başlamadan, yani Kasım ayının sonuna kadar tamamlanması gerektiğinin altını çiziyor. Toprak henüz tamamen donmadan yapılan besleme sayesinde ağaçlar ilkbahar güneşini gördüğü anda doğrudan büyüme evresine geçiyor ve yaz aylarında meyve verimini üç katına çıkarıyor.