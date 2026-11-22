Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Ev sahibine üç puanı getiren gol, 90+1. dakikada Adrian Benedyczak'tan geldi.
Kasımpaşa, 29. dakikada Benedyczak'ın penaltı golüyle öne geçti. Alanyaspor, 45+4. dakikada Florent Hadergjonaj'ın golüyle eşitliği sağladı. Benedyczak, uzatma dakikalarında bir kez daha fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.
PUANINI 23'E ÇIKARDI
Bu sonuçla Kasımpaşa 23 puana yükselirken Alanyaspor 12 puanda kaldı. Kasımpaşa gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.