Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa’nın sahasında Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmanın henüz 6. dakikasında hakem kararı tartışma yarattı. Ev sahibi ekibin kırmızı kart beklediği pozisyonda hakem Reşat Onur Coşkunses oyunu devam ettirdi.
Beşiktaşlı savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, kaleye doğru ilerleyen Haris Hajradinovic’e müdahalede bulundu. Yerde kalan Boşnak futbolcu faul bekledi ancak Coşkunses oyunu durdurmadı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakemin devam kararına sert tepki gösterdi. Belözoğlu zor sakinleştirilirken, hakem tecrübeli isme sarı kart gösterdi.