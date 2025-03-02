Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılılar VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
OSIMHEN'E MÜDAHALE, VAR DEVREDE
Maçın 10. dakikasında Victor Osimhen, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, önce oyunu devam ettirse de, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
Topun başına geçen Victor Osimhen, 12. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti.
Victor Osimhen, Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da ağlarla buluşturmayı başardı.
- Sivasspor
- Kayserispor
- Göztepe
- Hatayspor
- Konyaspor
- Kasımpaşa