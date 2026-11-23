Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı, lacivert-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Alfred Schreuder'ın oyuncuların gelişimine büyük önem verdiğini belirterek "Türkiye Ligi'nde çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum." dedi.

Lacivert-beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki açıklamalarda bulunan Kazancı, Hollandalı teknik adam Schreuder tercihi, kulübün gençleşme stratejisi, Avrupa kupaları hedefi, golcü oyuncu Adrian Benedyczak'a transfer ilgisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılığı ve Schreuder tercihine dair Ceyhun Kazancı, "Futbolda işler iyi giderken de ayrılık olabiliyor. Kötü giderken zaten herkesin malumu, illaki bir kan değişikliği oluyor. O dönemde Fenerbahçe'deki gidişatı da biraz yakından gözlemliyorduk. Aslında 24 saat içerisinde olan bir süreç değil. 24 saatte tamamen yepyeni bir hoca bulmak, özellikle üst kalibrede bir hoca bulmak... Dolayısıyla bizim çalışmalarımız aslında minimum 10 gün sürüyordu. Alfred Schreuder de adaylarımızdan bir tanesiydi. Kuvvetli 3-4 adayımız vardı. Kendisiyle takımı, planlarını, bizim kafamızdakileri konuştuk. Bu sene projemiz biraz daha genç oyuncuların gelişimi üzerine. Aynı mantalitede olduğumuzu anladıktan sonra da Emre hocanın ayrılığından sonra çok hızlı şekilde bitirdik." ifadelerini kullandı.

Süreci şeffaflıkla yürüttüklerini belirten Kazancı, "Bu konu, Emre hocadan gizlediğimiz bir konu da değildi. Çünkü o da buraya çok emek verdi ve herhangi bir şekilde kulübün tabiri caizse türbülansa girmesini istemezdi. Tamamen şeffaflıkla, 10-15 günlük yoğun bir çalışmayla çok şükür üstesinden geldik. Bizim için en kritik olanı da Gaziantep FK maçıydı. Pazar gününden sonra cuma günü bir maç oynadık. Orayı kazasız atlatmak özellikle böyle iyi giderken çok kritikti. Çok şükür, bir yara almadan çıktık. Milli ara da bize iyi geldi." şeklinde konuştu.

'SAĞLIKLI OLMAYACAKTI'

Kazancı, Kasımpaşa'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçen teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaşanan süreçte iki camianın yapıcı davrandığını dile getirdi.

Ayrılığın iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Ceyhun Kazancı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kontratlar çok bağlayıcıdır, önemlidir, çok kıymetlidir ama bir yandan da bu bir gönül işi. Emre Belözoğlu dediğimizde zaten Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış, oranın ikonik oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Hayallerinden biri Fenerbahçe'de hocalık yapmaktı. Daha evvel yaptı, kısa bir süre de olsa yarım bıraktığına inandığı şeyler var. Bu çok doğal, insanız hepimiz. Hocanın böylesine çok istekli olması bizleri de bu konuda yapıcı olmaya itti. Takımın çok iyi gitmesi şu anda bizler için biraz handikap gibi görünüyor ama hocanın sezon sonuna kadar bir kontratı vardı, uzun soluklu bir kontratı yoktu. Fenerbahçe'deki dostlarımızla beraber yönetim kuruluyla görüştük. Onların yapıcı yaklaşımı bizi böylesine bir karar almaya itti. Biz sisteme çok inanıyoruz. Emre hocanın burada çok fazla emeği var ancak bu bir bayrak yarışı. Emre hocanın hayalleri Fenerbahçe'yken ona tabiri caizse blok koymak çok sağlıklı olmayacaktı. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Emre Belözoğlu her zaman bizim arkadaşımız, dostumuz. Burada personelle, oyuncuyla beraber tam bir aile ortamı yakalandı. Fenerbahçe'de de benzer bir ortam yakalayacağına eminim, çok başarılı olacağına eminim. İlk devreden hemen önce Fenerbahçe'yle oynayacağız. 18 Aralık'taki maç dışında bu başarıyı diliyorum."

2025-26'nın zor bir sezon olduğunu anlatan Ceyhun Kazancı, "Geçen sene çok kaotik bir sezondu. Kolay bir sezon değildi. Yılın içerisinde olan kulüpteki sahip değişikliği, iyi başlanamayan bir sezon... Ligin ikinci yarısının öncesinde ocak ayında yaptığımız birçok transferle daha çok lig deneyimi yaşamış, tecrübeli oyuncuların kalitesinden, tecrübesinden faydalanarak ligde kalmayı planladık. Çok da kolay olmadı. Son maça, Galatasaray maçına kadar garantileyemedik. Çok büyük bir tehlike atlattık. Çünkü TFF 1. Lig çok zor bir lig. Oraya düştükten sonra geri çıkmak inanın Süper Lig'de kalmaktan daha zor. En korktuğumuz kısım oydu." dedi.