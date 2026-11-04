Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevini Schreuder üstlendi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Alfred Schreuder’e Kasımpaşa’mızdaki görevinde başarılar dileriz.'' denildi.