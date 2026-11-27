Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Ev sahibine üç puanı getiren gol, 90+1. dakikada Gennaro Borrelli'den geldi.
Karşılaşmada ilk golü Çaykur Rizespor buldu. Qazim Laçi, 22. dakikada takımını öne geçirdi. Kasımpaşa, 32. dakikada Claudio Winck ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
Konuk ekip, 47. dakikada Elson Mendes'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Çaykur Rizespor'un yanıtı ise 81. dakikada geldi. Emrecan Bulut'un golüyle mücadelede yeniden eşitlik sağlandı.
Son bölümde baskısını artıran ev sahibi, 90+1. dakikada galibiyet golünü buldu. Ibrahim Olawoyin'in ortasında gelişine vuran Gennaro Borrelli, topu ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çaykur Rizespor sahadan üç puanla ayrıldı.