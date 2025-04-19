Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u konuk eden Kasımpaşa sahadan 3-1 galip ayrıldı. İstanbul ekibi, ligde oynadığı 31 müsabakada 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan ev sahibi puanını 42'ye yükseltmeyi başardı.
Kümede kalma savaşı veren Sivasspor ise 31 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı 31 puanla düşme hattının içerisinde yer almaya devam etti ve lige tutunma şansını zora soktu.
KASIMPAŞA HIZLI BAŞLADI
Kasımpaşa, 6. dakikada öne geçti. Sağ çaprazdan Fall'ın çektiği şut kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dönen topu takip eden Can Keleş, sert bir vuruşla ağları buldu: 1-0.
34. dakikada fark 2'ye çıktı. Da Costa'nın ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fall, kale sahası önü sağ çaprazında yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.
ÖNCE GOL SONRA İPTAL
41. dakikada Sivasspor VAR uyarısı ile penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Manaj'ın vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu takip eden Uğur Çiftçi ağlara yolladı. Pozisyonun ardından VAR, Uğur Çiftçi'nin atış öncesinde ceza sahası içine girdiğini belirleyerek golü iptal etti.
84. dakikada Fade Koita bulduğu golle farkı 1'e indirse de 90+6. dakikada ev sahibi Kasımpaşa penaltı kazandı. Topun başın Aytaç Kara, Sivasspor'un dönüş umutlarını söndürerek skoru ilan etti: 3-1.