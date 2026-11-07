Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından teknik direktörlük görevine Alfred Schreuder getirildi. Hollandalı teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre, 54 yaşındaki Schreuder için Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile yönetim kurulu üyesi Korhan Baykal da katıldı. Schreuder, son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını üstlendi. Hollandalı çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al Diriyah'ta görev yaptı.

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