Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında Emre Belözoğlu'yla anlaşmaya vardığı bildirildi. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Sergio Conceiçao'yla görüşmelerden anlaşma çıkmamasının ardından yöneldiği 46 yaşındaki teknik direktörle el sıkıştı.

HT Spor'un aktardığına göre ise Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin izin talebine onay verdi. Fenerbahçe ile Belözoğlu arasında resmi imzaların bu akşam yapılacak görüşmelerin ardından atılması bekleniyor.

İLK DÖNEMİNDE 10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu, daha önce de Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Belözoğlu, o dönem takımın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.