Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında günün ilk maçında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetimindeki ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı. Kasımpaşa, 26. dakikada Claudio Winck'in golüyle öne geçti. Adem Arous, 31. dakikada farkı ikiye çıkardı. Samsunspor'un tek golünü ise 45. dakikada Tanguy Coulibaly kaydetti. İkinci yarıda Adem Arous, 64. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Adrian Benedyczak'ın 78. dakikadaki golüyle karşılaşmanın skoru 4-1 oldu. BJELICA İLK MAÇINDA MAĞLUP Nenad Bjelica yönetiminde ilk sınavını veren Samsunspor, bu sonuçla 4 puanla 17. sırada kaldı. Kasımpaşa gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Amedspor'u konuk edecek.

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