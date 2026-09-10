Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay, bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil, Nişantaşı'ndaki scooter yolculuğuyla gündeme geldi. Eşiyle birlikte scooter kullanan Demirbay'ın trafikte ters yönde ilerlediği anlar kameralara yansıdı.

EŞİYLE AYNI SCOOTER'A BİNDİ

Snob Magazin'in haberine göre; Kerem Demirbay ve eşi, İstanbul trafiğinde ulaşım için scooter kullanmayı tercih etti. Çift, Nişantaşı'na scooter ile giderken görüntülendi.

Demirbay daha sonra scooter'ını bir AVM'nin valesine bıraktı. Mağazaları gezen futbolcu, alışverişinin ardından yeniden scooter'ına binerek bölgeden ayrıldı.

DAKİKALARCA TERS YÖNDE İLERLEDİ

Çiftin scooter üzerinde ilerlediği sırada ters yönde gitmesi görüntülere yansıdı. Ayrıca iki kişinin tek scooter üzerinde yolculuk yapması ve koruyucu ekipman kullanmaması da dikkat çekti.

Trafikte ters yönde ilerleyen Demirbay'ın bu görüntüleri çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada Demirbay'ın scooter kullanımıyla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı.

Bazı kullanıcılar ters yönde ilerlemesine tepki gösterirken, “Ters yönden gitmesi çok gereksiz”, “Trafiği tehlikeye atıyorlar, herkes izliyor” şeklinde yorumlar yapıldı.