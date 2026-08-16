Beyoğlu'nda bir apartmanın dördüncü katındaki dairede yangın çıktı. İddiaya göre yangının nedeni, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişeklerden birinin daireye isabet etmesi oldu. Yangın, saat 21.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde bulunan binada meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yangın sırasında dairenin boş olduğu, bu nedenle can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirlendi.

Yangının havai fişekten kaynaklandığı yönündeki iddialar doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, maçı izleyen taraftarların kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için çalışma yürütüyor.