ABD'nin güney ve güneydoğu bölgelerini etkisi altına alan Isaias kasırgası, Florida ve Alabama eyaletlerinde toplam 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) verilerine göre fırtınanın saatteki hızı 165 kilometreye kadar çıktı.

FIRTINA 4 CAN ALDI

Florida eyaletine bağlı Escambia County Şerifi Chip Simmons, bölgede 2 kişinin fırtınaya bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Simmons, bir kişinin evinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu, diğerinin ise kapalı garajda yeterli havalandırma olmadan çalıştırılan jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini açıkladı. Aynı evde bulunan 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Komşu Alabama eyaletinde de Vali Kay Ivey, 2 kişinin fırtınaya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini bildirdi. Alabama yetkilileri, can kayıplarından birinin ağaç devrilmesinden kaynaklandığını aktardı. Trafik kazasına müdahale eden bir şerifin de üzerine ağacın devrilmesi sonucu yaralandığı öğrenildi. Ivey, yetkililerin şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar nedeniyle eyalette "yan fırtınalar" oluşmasından endişe duyduğunu ifade etti.

800 BİNDEN FAZLA EV KARANLIKTA KALDI

Şiddetli rüzgar ve yağışa yol açan kasırga, bölgede 800 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisine neden oldu. Karaya ulaşmadan önce kategori 3 seviyesinde olan Isaias, karaya çıktıktan sonra kategori 2 şiddetinde seyretti. Fırtına, daha sonra hız kaybederek kategori 1 seviyesine kadar zayıfladı.

Güney ve güneydoğu bölgelerini kapsayan Körfez Kıyısı'nda etkili olduktan sonra hız kaybeden Isaias, Alabama üzerinden geçtikten sonra tropikal sonrası fırtınaya dönüştü.