Tokat kent merkezi Garipler Camii mevkisinde meydana gelen olayda, kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk hastanede noktalandı.
KASİSTEN GEÇERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan şahıs, aracın yoldaki kasisten geçtiği esnada sarsıntının etkisiyle dengesini kaybetti. Tutunamayan kişi, hareket halindeki araçtan sert şekilde asfalt zemine savruldu.
Sokaktaki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DEHŞET ANI KAMERADA
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yola düşerek yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, tehlikeli yolculuğun kazayla bittiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kasisten geçişi ve şahsın dengesini kaybederek yola düşme anı yer aldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.