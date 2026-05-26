Adana'nın Çukurova ilçesinde kimliğini gizlemek amacıyla yüzüne motosiklet kaskı takan Yusuf T., girdiği iş yerinden çok sayıda cihaz ve bir miktar nakit para çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen iş yeri sahibi Fırat A., soygunu fark etmesinin ardından durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ
İhbar üzerine olay yerine intikal eden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yusuf T., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
ÇALINAN EŞYALAR GERİ ALINDI
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Yusuf T.'nin, "İhtiyacım olduğu için çaldığım ürünleri sattım. Sattığım kişi Ali Can K." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.Polis ekipleri, Ali Can K.'ye ulaşarak çalıntı elektronik malzemeleri geri aldı ve iş yeri sahibi Fırat A.'ya teslim etti.
Soruşturma kapsamında Ali Can K. hakkında "hırsızlık malı satın almak" suçundan adli işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.