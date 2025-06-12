Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan, ismi öğrenilemeyen 2 kişi, iddiaya göre, sosyal medya hesaplarında cinsellik içerikli paylaşım yaptı.
Paylaşımı gören İ.A., 2 genci yanına alıp, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.
Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İ.A., tartıştığı 2 genci sopayla darp etti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darbedilen gençlerin “Kurban olayım yapma” diyerek ağladığı görüldü.
GÖZALTINA ALINDILAR
Valiliğin yazılı açıklamasında, 2 gencin otoyol kenarında darp edilmesiyle ilgili görüntülerin medyada ve sosyal medyada yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Habere konu darp şüphelisi İ.E. (28) güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.