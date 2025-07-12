Dünyanın en çok üretim yapan elektrikli otomobil markası BYD, global satışlarda artık Tesla’yı geçmiş durumda. Toyota ile birlikte gelecek yıllarda önemli iş birliklerine imza atacak Çinli firma, şimdiden birçok rakibini bile kendine hayran bırakmayı başardı.

OTONOM VE OTOPİLOT PARK ETME SİSTEMLERİ

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının yanı sıra otonom ve otopilot park sistemleri de dikkat çekmeye başladı. Özellikle Tesla otomobiller belirli bölgelerde kendi kendine otonom olarak sürüş gerçekleştirebilirken, BYD ise yakın zamanda otomatik park sisteminde önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu.

Teknoloji medyasından The Verge’ün haberine göre God’s Eye sistemini güncelleyen Çinli otomobil devi, yeni nesil kendi kendine park yeteneğinden kaynaklanan tüm hasarları karşılayacağını açıklayarak kullanıcılarına büyük bir güvence sağladı.

PARK ESNASINDA YAŞANAN MADDİ KAYIPLARDAN ŞİRKET SORUMLU

Çin’in mikroblog platformu Weibo üzerinden duyuruda bulunan BYD, bu sistemin seviye 4 otonomiye ulaştığını ve aracın park esnasında yaşanabilecek güvenlik sorunları ile maddi kayıpların tamamını üstleneceğini belirtti. Bu sayede kasko ve sigorta şirketleriyle uğraşmaya da gerek kalmayacak.

Öte yandan bu sisteme sahip sınırlı sayıda otomobil üreticisi var. Örneğin Mercedes‑Benz’in, Stuttgart Havalimanı otoparkında hizmet veren seviye 4 park sistemi bulunuyor. Diğer firmaların sunduğu park destek teknolojileri hâlen seviye 2 otonomi kapsamında seyir halindeyken veya park manevralarında sürücünün müdahalesini gerektiriyor.

TESLA'NIN 2 OTONOMU VAR

Tesla’nın “Autopilot” ve “Full Self‑Driving” paketleri de şu anda seviye 2 otonomi sunuyor; bu sistemde ise sürücünün her an kontrolü devralmaya hazır olması gerekiyor. Tesla’nın “Autopark” özelliği, Fast Company’nin haberine göre bazı kullanıcılar tarafından zaman zaman hatalı manevralar gerçekleştirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

BYD MASRAFLARI ÜSTLENECEK

BYD ise, kendi kendine park sistemiyle zarar gören araç sahiplerinin sigorta şirketleriyle muhatap olmadan doğrudan firmaya başvurabileceğini ve masrafların BYD tarafından karşılanacağını duyurdu. Açıklamada, “God’s Eye” teknolojisine duyulan güvenin altını çizdi.

Bu arada BYD, God’s Eye sistemini üç farklı donanım düzeyinde sunuyor. En gelişmiş versiyon “God’s Eye A” adıyla anılıyor ve lüks sınıf modellerde üç LiDAR sensörüyle görev yapıyor. BYD, bu adımıyla yıllık satışlarında Tesla’yı geride bırakan performansını pekiştirirken, sürücüsüz park alanında da rekabette öne çıkmayı hedefliyor.