BU KEZ KASLARI DEĞİL YÜZÜNE YAPTIRDIĞI İŞLEM OLAY OLDU
MFÖ'nün usta ismi Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, görünümüyle yeniden gündem oldu. Daha önce yoğun spor programları ve kaslı fiziğiyle konuşulan Suden, bu kez yüzüne yaptırdığı dermapen işlemi sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
SPOR PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Ünlü isim, cildine uygulattığı dermapen işleminin ardından sosyal medya hesabından yeni görüntüsünü paylaştı. İşlem sonrası oluşan kızarıklıkları gizlemeyen Suden, uygulama sürecinin beklediğinden daha zor geçtiğini ifade etti.
BİRİCİK SUDEN'İN SON HALİ
Yaşadığı sürecin kolay olmadığını belirten Biricik Suden, buna rağmen elde edilen sonucun çekilen zorluğa değdiğini söyledi. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
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BU KEZ FARKLI KONUYLA TAKİPÇİLERİNİN KARŞISINA ÇIKTI
Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Biricik Suden, son dönemde fiziksel dönüşümüyle sık sık adından söz ettiriyordu. Ağır antrenmanları ve spor salonundan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Suden, bu kez farklı bir konuyla takipçilerinin karşısına çıktı.
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