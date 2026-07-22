BU KEZ KASLARI DEĞİL YÜZÜNE YAPTIRDIĞI İŞLEM OLAY OLDU

MFÖ'nün usta ismi Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, görünümüyle yeniden gündem oldu. Daha önce yoğun spor programları ve kaslı fiziğiyle konuşulan Suden, bu kez yüzüne yaptırdığı dermapen işlemi sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.