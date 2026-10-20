Antalya Süper Amatör Lig ekiplerinden Kaşspor, yeni sezon öncesi ilk iç transferini yaptı.
Kaş temsilcisi, geride kalan sezonda kadrosunda yer alan kaleci Ömer Durak ile yola devam etme kararı aldı.
Kaşspor, tecrübeli kaleci Ömer Durak ile sözleşmesini yeniledi. Deneyimli file bekçisi, yeni sezonda da Kaşspor formasıyla mücadele edecek.
SOSYAL MEDYADA DA İLGİ GÖRMÜŞTÜ
İri fiziği ve sempatik görüntüsüyle Kaş’ta tanınan Ömer Durak, taraftarların ilgisini çekti.
Kaşspor, daha önce Ömer Durak için doğum günü kutlaması paylaşımı yapmıştı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan kutlama görseli, taraftarlar ve sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görmüştü.