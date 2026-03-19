KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 
ESAS NO : 2026/55 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü
ADA NO : 108
PARSEL NO : 66
YÜZÖLÇÜMÜ 233,86 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- HÜSEYİN GÖKMENOĞLU-15398475248 -
2- MUHAMMED GÖKMENOĞLU-40252646212 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/55 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.03.2026

#ilangovtr Basın no ILN02426143