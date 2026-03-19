KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü
ADA NO : 122
PARSEL NO : 7
YÜZÖLÇÜMÜ : 371,17 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- GÜLİZAR BUTUROĞLU-24716164382 -
2- HİKMET CABACIOĞLU-38800694648 -
3- MUSTAFA AKILLI-53407208166 -
4- NEBAHET DOĞAN-14171520618 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/60 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026
