KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/333 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Yaka Köyü
ADA NO : 211
PARSEL NO : 33
YÜZÖLÇÜMÜ : 187,38m2'lik irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AHMET CIGLIOĞLU-49894325318 -
2- KEMAL CIGLIOĞLU-49891325472 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/333 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026
