KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 
ESAS NO : 2025/336 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü
ADA NO : 113
PARSEL NO : 1
YÜZÖLÇÜMÜ : 539,9m2'lik irtifak alanı ve 9,52m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI:1- SALİM BOSTAN-53236209730
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/336 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026

#ilangovtr Basın no ILN02432015