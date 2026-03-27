KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/336 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü

ADA NO : 113

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 539,9m2'lik irtifak alanı ve 9,52m2'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI:1- SALİM BOSTAN-53236209730

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/336 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026

