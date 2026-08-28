Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında bir ticari geminin su alarak batma tehlikesiyle karşı karşıya kalması, Sahil Güvenlik'in harekete geçmesine neden oldu.

Olay ihbarı üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik gemisi (TCSG-301 ve TCSG-96) ile bir Sahil Güvenlik botu (KB-40) sevk edildi.

MÜRETTEBAT GÜVENLİ BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

Yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, kapalı tip kurtarma filikasıyla gemiyi terk eden 13 mürettebatın tamamı kurtarıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sağlıklı bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alınan mürettebat, İnebolu Sahil Güvenlik İskelesi'ne teslim edildi.