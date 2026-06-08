Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde köprüden ırmağa düşen 3 yaşındaki çocuk, çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle ölümden döndü.
Olay, Karasait Mahallesi’ndeki tarihi Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Aziz A. (3), köprü üzerindeyken korkuluklar arasından dengesini kaybederek Gökırmak’a düştü.
100 METRE SÜRÜKLENDİ
Irmağa düşen küçük çocuk, akıntının etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, bir kişi vakit kaybetmeden suya girerek çocuğa ulaştı ve kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan Aziz A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.