Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AHŞAP EVDE BAŞLAYAN ALEVLER RÜZGARLA BÜYÜDÜ

Köydeki ahşap bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kontrolden çıktı. Alevler, birbirine yakın konumda bulunan 5 eve daha sıçradı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine adrese İnebolu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının diğer evlere ve ormanlık alana sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Alevlerin sardığı evlerde söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.