Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde içerisinde 100'ü aşkın küçükbaş hayvanın barındığı ahşap ağıl, ilk belirlemelere göre ahşap kısımlarının zamanla çürümesi ve dayanıksızlaşması sebebiyle çöktü. O esnada hayvanların sağımını yapmak için ağılın içinde bulunan Fatma Demir (63), hayvanlarla birlikte enkaz altında kaldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Durumun fark edilmesi üzerine köye AFAD, itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda göçük altından çıkarılan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayvanların yarısı telef oldu
Ekipler, Fatma Demir'e ulaşılmasının ardından ağıldaki hayvanları kurtarmak için de çalışma yürüttü. 50'den fazla küçükbaş hayvan ve 1 buzağı enkaz altında kalarak can verdi.