Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında iki katlı bir ev ile bitişiğinde yer alan ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Tokaş köyü Aşağı Mahalle mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan Taşar’a ait iki katlı konutta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin hemen bitişiğindeki ahıra da sıçradı.

EKİPLER SEFERBER OLDU, ÇEVRE EVLER KURTARILDI

Duman ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak çevredeki diğer yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonrası iki katlı ev ve ahır tamamen kullanılamaz duruma geldi. Ekiplerin soğutma çalışması tamamlanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.