Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Çevlik Köyü yakınlarındaki çeltik tarlalarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana da sıçradı. Olayın ardından Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Çevlik Köyü Muhtarı Hasan Tabak, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ve 112'den yardım istediklerini açıkladı. Tabak, köylülerle birlikte yangına müdahale ettiklerini ve kısa sürede olay yerine gelen ekiplerle yangının söndürüldüğünü söyledi.
Yangının etkisiyle yaklaşık 70 dekar alanda anız yangını, 1 dekar ormanlık alanda ise örtü yangını meydana geldi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması, büyük bir zararın önüne geçti.