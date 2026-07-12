Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Tosya Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Tosya Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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