Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Tosya Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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