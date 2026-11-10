Kastamonu'nun Araç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki taş istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Araç kara yolu Aşağı Diphan mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 34 UE 6471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak güzergah kenarındaki taş duvara şiddetle çarptı.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve bölge trafik ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan Esat Örnek’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü H.Ö. ile araçta bulunan A.Ö., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Esat Örnek'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.