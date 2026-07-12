Kastamonu'nın Cide ilçesinde gece saatlerinde ölümcül bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 03.30 sıralarında Irmak Mahallesi Çandır mevkisinde seyir halinde olan Kaan Taşkıran (28) yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak denize uçtu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza mahalline hızla jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, denize uçan aracın sürücüsü Kaan Taşkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Taşkıran'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri meydana gelen kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.