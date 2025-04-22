Kastamonu İnönü Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen E.C'nin gözaltına alınan eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
'HAYIR ABİ, BEN YAPMADIM, ÇIKACAK YAKINDA'
Adliye çıkışında bir basın mensubunun "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." karşılığını verdi.
10 GÜN ÖNCE ÖLDÜRDÜ, AYNI EVDE KALDI
Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.
KÖTÜ KOKULAR GELİYORDU
Arnavutoğlu Caddesi'ndeki bir binada dün, kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine eve giren polis ekipleri, Elif C'nin bıçaklanarak öldürüldüğü, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kadının hamile olduğu tespit edilmişti. Kadının eşi B.C. gözaltı alınmış, 1,5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alınmıştı.