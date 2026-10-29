İhsangazi ilçesine bağlı Obruk köyü Salam Mahallesi’nde yaşayan F.K.’nin dün evine dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. F.K.’nin bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda F.K., evine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulundu. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi Zihinsel engelli olduğu öğrenilen F.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

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