Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde meydana geldi. İlhan K., oğulları Sefa K. ve Ali K. ile kardeşi Halit K. arasında Ç.A. ile yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. DÖRT KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Kavga sırasında Ç.A.’nın tabancayla ateş açması sonucu İlhan K., oğulları Sefa K. ve Ali K. ile kardeşi Halit K. vuruldu. Dört kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. ŞÜPHELİ YAKALANDI Olayın ardından Ç.A., jandarma ekiplerince yakalandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ve komando ekipleri, olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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