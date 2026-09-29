Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silah bulunduran kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 25 tabanca fişeği, 169 av tüfeği fişeği ve 250 gram barut ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü diğer operasyonda ise 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Her iki operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.