Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silah bulunduran kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 25 tabanca fişeği, 169 av tüfeği fişeği ve 250 gram barut ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü diğer operasyonda ise 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Her iki operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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