Kastamonu merkezinde gün ortasında yaşanan silahlı saldırı çevredekilerde büyük panik ve korkuya neden oldu. Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi.

AV TÜFEĞİYLE ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanındaki av tüfeğiyle caddeye çıkarak çevreye ve yoldan geçen insanlara doğru peş peşe hedef gözetmeksizin ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o esnada caddede bulunan 4 vatandaşa isabet etti.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGAN KAÇTI

Silah sesleri ve yaralananların feryatları üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavileri sürerken, dehşet saçtıktan sonra silahıyla birlikte olay yerinden kaçarak izini kaybettiren firari şüphelinin yakalanması için polis ekipleri operasyon başlattı.