Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.A, E.A, H.G, Y.S.Ş. ve F.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. E.M, U.E. ve M.E. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kastamonu'da kent merkezi ile İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri ve İstanbul'da 15 ikamet, 3 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenlenmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.