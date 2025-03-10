İlçe merkezine 15 kilometre mesafede yer alan şelaleye ulaşım sağlanamıyor. Dere Köyü Yörecek Mahallesi'nden görülebilen şelale, 20 metre yükseklikten kayaların üzerine dökülüyor. Şelale, yeşilliklerin arasındaki manzarasıyla dron pilotlarını kendisine hayran bırakıyor.

"İnşallah önümüzdeki süreçte şelalemiz, Türkiye turizmine kazandırılır"

Doğa fotoğrafçısı Kubilay Onurcan Çalık yaptığı açıklamada, ilçede dron ile çekim yaptığı sırada yöre halkından bir kişinin şelaleden bahsettiğini söyledi.

Şelaleye yürüyerek ulaşamayacağını öğrendiğini belirten Çalık, "İlk etapta şelaleye gittiğimiz zaman böyle bir şelale olabileceğini düşünmemiştik. Yani çok güzel, Şenpazar'da varlığı bile bilinmeyen bir şelaleyi keşfetmiş olduk. Şelaleyi yöre halkı biliyor fakat Şenpazar halkı, Kastamonu ve tüm Türkiye'nin şelalenin varlığından haberi yok" dedi.

Şelaleyi dronla görüntülediğini dile getiren Çalık, "Bölge sarp ve dik kayalıklardan oluşuyor. Bundan dolayı da dronun sinyali kesiliyordu. Daha öncesinde dron düştüğünü öğrenmiştik. Bunu göze alarak dronu uçurmaya karar verdik ve daha sonrasında bu şelaleyi gördükten sonra muhteşem görüntüler elde ettik ve buna değdi" ifadelerini kullandı.

Görüntüleri hazırladıktan sonra Şenpazar Kaymakamı Fatma Bilgin'e gösterdiklerini anlatan Çalık, "Kaymakamımız da görüntüleri çok beğendi. İnşallah önümüzdeki süreçte şelalemiz, Türkiye turizmine kazandırılır" diye konuştu.

Aşıklı köyü muhtarı Yüksel Erdoğan ise şelalenin bulunduğu alanda daha öncesinde değirmen olduğunu söyledi.

Değirmenin yıllar içinde yıkıldığını anlatan Erdoğan, "Şimdi değirmenin enkazı var. Eskiden patikalar açıktı. Şimdi diken kapatmış, yolları gidilmiyor. Şelale kaynak suyuna" diye konuştu.