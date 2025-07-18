Feci olay, Kastamonu'nun Abana ilçesinin sahilinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sahilde temizlik yapan Devlet Su İşleri'ne ait iş makinesi, deniz kenarında oturan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına çarptı.
Kadının iş makinesinin altında kaldığını fark eden iş makinesi operatörü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.
İş makinesi operatörü ise gözaltına alındı.