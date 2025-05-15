İspanya La Liga'da 36. hafta heyecanı, Katalan derbisiyle zirveye ulaşıyor. Lider Barcelona, RCDE Stadyumu'nda Espanyol'a konuk olacak. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda, Barcelona 28. La Liga şampiyonluğunu ilan edecek.
SON DAKİKA GOLÜ İLE ŞAMPİYONLUK ERTELENDİ
Barcelona, ligde 82 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Real Madrid'in 75 puanı bulunuyor. Real Madrid'in Mallorca karşısında aldığı son dakika galibiyeti, Barcelona'nın şampiyonluk planlarını ertelemişti.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Şampiyonluk için henüz hiçbir şey kazanmadık" dedi.