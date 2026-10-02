Türkiye'de kamudan aldığı milyarlarca dolarlık ihaleler ile bilinen Limak Holding, İspanya'da üstlendiği Camp Nou inşaatında büyük sıkıntılar yaşadı.



1 Haziran 2023'te stadyumun tamamen yenilenmesine yönelik başlatılan çalışmalar, Barselona ve Limak arasında imzalanan sözleşmede belirtilen tarihte tamamlanamadı. Sürekli uzayan teslim tarihi, Katalan kulübü ile yüklenici firma arasındaki gerilimi tırmandırırken, halihazırda sınırlı kapasite ile hizmet veren stadyum için Barselona'dan tahkim tehdidi gecikmedi.





Haber Hürriyeti'nin derlediği habere göre, stadyumdaki gecikmeler İspanyol basınının manşetlerine yansırken, Barselona'nın yaptığı son Olağan Genel Kurul'da Limak'a yönelik tehditvari ifadeler kullanıldı.



STADYUM İNŞAATI BİTMEK BİLMEDİ

İhaleyi en kısa sürede tamamlama sözü vererek kazanan Limak, başlangıçta 2026 yılı için tüm projenin teslim edileceğini taahhüt etmişti. Ancak süreç planlandığı gibi ilerlemedi. Bordo-mavililer, uzun süre evinden uzak kaldıktan sonra Kasım 2025'te stada kısmi olarak dönüş yapabildi.

Buna karşın, sözleşmede yer alan 105 bin kişilik tam kapasiteye henüz ulaşılamadı. Güncel durumda Barcelona iç saha karşılaşmalarını 62 bin seyirci kapasitesiyle oynamaya devam ediyor. Projede yapılan tasarım değişiklikleri, ek ruhsat onayları, restorasyon şartları ve küresel tedarik zinciri sıkıntıları gecikmenin başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.



HER GÜN İÇİN 1 MİLYO EURO CEZA GÜNDEMDE

İlk yapılan sözleşme şartlarına göre, teslimatın geciktiği her gün için yüklenici firmaya yaklaşık 1 milyon euro (850 bin sterlin) tutarında para cezası uygulanması öngörülüyordu. Tamamlanma tarihinin sarkmasıyla birlikte, söz konusu ceza mekanizmasının nasıl işletileceği merak konusu oldu.

Kapasitenin halen tamamlanamamış olması, kulübün maç günü gelirlerinde de ciddi bir kayıp yaşamasına yol açıyor. Yeni takvime göre 105 bin kişilik tam kapasitenin Limak öngörüsüne göre 2027’de, Barcelona kulübünün tahminlerine göre ise ancak 2028-2029 sezonunda devreye girmesi bekleniyor.





"LİMAK İLE HESAPLAŞMAMIZ GEREKECEK"

Konuyla ilgili en net açıklama Barcelona Başkan Yardımcısı Ferran Olivé’den geldi. Olağan Genel Kurul’da konuşan Olivé, gecikmelere rağmen önceliklerinin stadın bitirilmesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Stadı ne olursa olsun bitirmemiz gerekiyor ve geç kalıyoruz. Proje tamamlandıktan sonra Limak ile hesaplaşmamız gerekecek."

Olivé’nin açıklamaları, İspanyol basınında projenin nihai tesliminin ardından tarafların bir arabuluculuk sürecine girebileceği ya da konunun uluslararası tahkime taşınabileceği şeklinde yorumlandı. Kulüp yönetimi, şirketin sorumluluğunu inşaat bittikten sonra masaya yatıracağını belirterek hukuki sürecin kapısını açık bıraktı.





