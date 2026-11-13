Bursa’nın Karacabey ilçesinde fırtına nedeniyle limana giremeyen, ardından motoruna halat dolanan katamaran ve kaptanı Ali Alakuş, balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Yeniköy açıklarında meydana geldi. Katamaranıyla Yeniköy Limanı’na yanaşmak isteyen Alakuş, şiddetli fırtına nedeniyle limana giremedi. Bunun üzerine Bandırma yönüne hareket etti.
Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta katamaranın motoruna halat dolandı. Katamaran alabora tehlikesi geçirince Alakuş telsizle yardım istedi.
Çağrıyı duyan çevredeki balıkçılar ve Mahalle Muhtarı Kadir Civelek bölgeye gitti. Halatla bir tekneye bağlanan katamaran, Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı’na çekildi.